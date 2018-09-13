Самый быстрый в космосе: легендарный чемпион Болт совершил забег в невесомости (видео)

Восьмикратный олимпийский чемпион устал соревноваться с простыми землянами.

Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт провел тренировку в условиях невесомости, которая проходила в специальном самолете, обычно использующегося для научных исследований. Видео появилось в Twitter-аккаунте спортсмена.

Ямайский 32-летний бегун посоревновался с двумя космонавтами в забеге и в итоге одержал победу.

Болт - восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по бегу. Он также является действующим рекордсменом планеты в беге на дистанции 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды).

Напомним, что в конце августа Болт дебютировал в профессиональном футболе, за австралийский «Сентрал Кост Мэринерс».