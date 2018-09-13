Самый быстрый в космосе: легендарный чемпион Болт совершил забег в невесомости (видео)
Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт провел тренировку в условиях невесомости, которая проходила в специальном самолете, обычно использующегося для научных исследований. Видео появилось в Twitter-аккаунте спортсмена.
Ямайский 32-летний бегун посоревновался с двумя космонавтами в забеге и в итоге одержал победу.
Running in Zero Gravity @GHMUMM. #DareWinCelebrate#NextVictory 🚀 pic.twitter.com/5P5CACcLOx— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) September 12, 2018
Болт - восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по бегу. Он также является действующим рекордсменом планеты в беге на дистанции 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды).
Напомним, что в конце августа Болт дебютировал в профессиональном футболе, за австралийский «Сентрал Кост Мэринерс».