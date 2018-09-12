Мотор проиграл ПСЖ в дебютном матче Лиги чемпионов по гандболу

Запорожский "Мотор" впервые в истории попал в "элитную" группу Лиги чемпионов.

Чемпион Украины по гандболу запорожский «Мотор» проиграл первую историческую встречу в "элитной" группе Лиги чемпионов. На арене «Юность» в Запорожье украинский клуб уступил гранду европейского гандбола - "ПСЖ" (Франция).

Хозяева уступили со счетом 29:35, сообщает официальный сайт соревнований.

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«Мотор» проиграл первую половину с разницей в 5 мячей, что и стало определяющим в матче. После перерыва французы не подпускали украинского чемпиона к себе в счете и сохранили комфортную разницу.

Самым результативным игроком матча стал правый крайний "ПСЖ" Недим Ремили, на счету которого 8 результативных бросков. В составе «Мотора» больше всего голов на свой счет записал Айденас Малашинскас – 6.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Мотор» проведет 23 сентября на выезде против «Скьерна».

Лига чемпионов. 1 тур.

«Мотор» - ПСЖ 29:35 (12:17, 17:18)