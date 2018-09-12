WTA подготовила яркое видео сегодняшней именинницы Свитолиной

Первой ракетке Украины исполнилось 24 года.

В день рождения первой ракетки Украины - теннисистки Элины Свитолиной, который она празднует сегодня, 12 сентября, Женская теннисная ассоциация (WTA) поздравила украинку специальным видеороликом.

Видео размещено на официальной страничке WTA в Facebook.

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Элина Свитолина на данный момент занимает шестое место в мировом рейтинге. На этой же позиции она и в Чемпионской гонке и имеет высокие шансы выступить на Итоговом турнире WTA, куда попадают восемь лучших спортсменок по итогам года.

Отметим, что украинской теннисистке сегодня исполняется 24 года.