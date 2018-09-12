Украинские легкоатлеты выиграли девять медалей на турнире в Турции

Наши спортсмены заняли весь пьедестал почета в секторе для прыжков в высоту.

В турецком городе Анталия состоялся международный турнир Gloria Cup Athletics, в котором приняли участие спортсмены из 20 стран.

По итогам турнира сразу девять украинских спортсменов заняли призовые места, сообщает Prosport ua.

Наиболее успешно украинки выступили в секторе для прыжков в высоту. Они заняли весь пьедестал почёта. Победу здесь одержала Екатерина Табашник (193 см, на фото – в центре). Юлия Левченко (слева) с таким же результатом оказалась на втором месте. Оксана Окунева выиграла бронзу (191 см).

Помимо высотниц в беге на 400 м с барьерами победу одержала Виктория Ткачук, преодолев дистанцию за 57,00 с. Мария Миколенко выиграла серебро (57,58 с).

В беге 400 м у мужчин, победу одержал Алексей Поздняков (46,94 с).

Анна Плотицына финишировала первой в беге на 100 м с/б с результатом 13,24 с.

На дистанции 200 м у женщин Алина Калистратова смогла завоевать бронзовую медаль (24,69 с).

Наконец, Сергей Смелик на этой же дистанции, но в мужском забеге, также стал третьим (20,86 с).