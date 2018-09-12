Прищепа и Закальницкий признаны лучшими легкоатлетами августа в Украине

Оба лауреаты стали чемпионами Европы в прошлом месяце.

Марьян Закальницкий и Наталья Прищепа были признаны лучшими легкоатлетами Украины по итогам августа-2018.

Марьян Закальницький стал чемпионом Европы по спортивной ходьбе на 50 км в Берлине, сообщает официальный сайт Федерации легкой атлетики Украины.

А его 3:44.59 ч является седьмым результатом в мировом топ-листе сезона.

В свою очередь, Прищепа в Берлине защитила титул чемпионки Европы в беге на 800 метров (2.00,38 мин). Также у нее третье место на международных соревнованиях в Роверето (2.00,26 мин).

Голосование проводится среди трех групп: экспертная группа (Совет ФЛАУ), представители СМИ и болельщики. Голоса каждой из групп при подведении итогов учитываются как треть всех голосов.