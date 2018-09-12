Украина и Россия обменялись биатлонистами - Жирный на трех россиянок

Александр Жирный решил вернуться домой и выступать за сборную своей родной страны.

Федерации биатлона Украины и России решили вопросы с обменом биатлонистов, которые решили сменить страну в летнее межсезонье.

Александр Жирный вернется в родные пенаты и будет выступать за сборную России, сообщает Чемпионат.

Взамен, Россия не будет препятствовать переходу трех своих спортсменов в ссотав сборной Украины.

«Только недавно мы получили от Федерации биатлона Украины несколько официальных писем, до недавнего времени это было на уровне слухов. Сначала спортсменки поехали в Беларусь, затем на Украину, видимо, искали лучшего. Тянуть с этим вопросом мы долго не будем, спортсменкам нужно выступать, у них своя жизнь. Рассмотрим этот вопрос в спокойном порядке.

Сейчас происходит миграция спортсменов, кто-то из наших спортсменов выступал за Украину, кто-то из украинцев выступал за нашу сборную. Мы рассмотрим все вопросы, которые написаны в письме. У нас сейчас достаточно большое и адекватное правление, никаких больших возражений по данному вопросу, я думаю, не возникнет. Если молодые спортсмены хотят выступать, то зачем их закрывать? Пусть выступают. Сейчас будет проходить чемпионат России, на котором будет несколько выездных заседаний. На одном из таких мы поставим данный вопрос и решим его в течение сентября", — сказал изданию президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв

Ранее генеральный секретарь Федерации биатлона Украины Роман Бондарук сообщил, что ФБУ обратилась в Союз биатлонистов России с просьбой разрешить Анастасии Рассказовой выступать за Украину. Сменить спортивное гражданство с российского на украинское также решили Екатерина Бех и Оксана Москаленко.