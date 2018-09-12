На матче гандбольной Лиги чемпионов Мотор - ПСЖ ожидается аншлаг
11:35, 12 сентября 2018Другое
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Обновленная запорожская арена «Юность», где пройдет матч, способна принять 3500 зрителей.
"Мотор" проведет матч 1-го тура Лиги чемпионов против ПСЖ / handball.motorsich
Сегодня в Запорожье состоится матч 1-го тура гандбольной Лиги чемпионов в котором чемпион Укоаины "Мотор" сыграет против французского "Пари-Сен-Жермен".
Аншлаг на матче гарантирован, в этом не сомнений, сообщает официальный сайт ГК "Мотор".
На вчерашний день в продаже оставалось не более двух десятков билетов, все остальные – уже раскуплены.
Обновленная запорожская арена «Юность», где пройдет матч, способна принять 3500 зрителей.
Матч состоится сегодня, в среду, 12 сентября, в Запорожье и начнется в 19.00.
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