На матче гандбольной Лиги чемпионов Мотор - ПСЖ ожидается аншлаг

Обновленная запорожская арена «Юность», где пройдет матч, способна принять 3500 зрителей.

Сегодня в Запорожье состоится матч 1-го тура гандбольной Лиги чемпионов в котором чемпион Укоаины "Мотор" сыграет против французского "Пари-Сен-Жермен".

Аншлаг на матче гарантирован, в этом не сомнений, сообщает официальный сайт ГК "Мотор".

На вчерашний день в продаже оставалось не более двух десятков билетов, все остальные – уже раскуплены.

Обновленная запорожская арена «Юность», где пройдет матч, способна принять 3500 зрителей.

Матч состоится сегодня, в среду, 12 сентября, в Запорожье и начнется в 19.00.