Цуренко стала кандидатом на звание "Прорыв месяца" в WTA

Функционеров Женской теннисной ассоциации впечатлило выступление украинки на US Open в Нью-Йорке.

Украинская теннисистка Леся Цуренко претендует на звание "Прорыва месяца" по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).

Она попала в список пяти спортсменок, среди которых и определится победительница путем голосования на официальном сайте WTA.

Отмечается, что Цуренко провела один из лучших месяцев в своей карьере, который завершился блестящим выступлением на US Open, где 29-летняя украинка дошла до четвертьфинала и проиграла лишь будущей победительнице турнира Наоми Осаке, сообщает SportArena.

За этот месяц она переиграла вторую ракетку мира Каролин Возняцки на US Open и представительницу топ-10 мирового рейтинга Гарбинье Мугурусу в Цинциннати, где также дошла до четвертьфинала.

Кроме Цуренко на эту награду претендуют полуфиналистка US Open Анастасия Севастова из Латвии, полуфиналистка турнира в Монреале Эшли Барти (Австралия), белорусская сенсация Арина Соболенко и талантливая чешка Маркета Вондрушова.