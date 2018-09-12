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Цуренко стала кандидатом на звание "Прорыв месяца" в WTA

10:25, 12 сентября 2018
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Леся Цуренко претендует на звание главного открытия месяца по версии WTA / REUTERS

Она попала в список пяти спортсменок, среди которых и определится победительница путем голосования на официальном сайте WTA.

Отмечается, что Цуренко провела один из лучших месяцев в своей карьере, который завершился блестящим выступлением на US Open, где 29-летняя украинка дошла до четвертьфинала и проиграла лишь будущей победительнице турнира Наоми Осаке, сообщает SportArena.

За этот месяц она переиграла вторую ракетку мира Каролин Возняцки на US Open и представительницу топ-10 мирового рейтинга Гарбинье Мугурусу в Цинциннати, где также дошла до четвертьфинала.

Кроме Цуренко на эту награду претендуют полуфиналистка US Open Анастасия Севастова из Латвии, полуфиналистка турнира в Монреале Эшли Барти (Австралия), белорусская сенсация Арина Соболенко и талантливая чешка Маркета Вондрушова.

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Теги: #Леся Цуренко#Цуренко WTA#US Open-2018