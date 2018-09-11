Капитан сборной Украины по теннису Медведев: надеемся, болельщики заполнят трибуны на матче с Португалией

Матч Украина - Португалия в Кубке Дэвиса состоится 14-15 сентября в Буче под Киевом.

Капитан сборной Украины по теннису Андрей Медведев поделился ожиданиями от матча против Португалии в рамках Кубка Дэвиса, а также о корте в Буче (Киевская область), где пройдут игры.

Об этом сообщает Xsport.

«Покрытие корта в Буче, как для тенниса, очень хорошее. Единственное, для нашей команды мы ожидали, что оно будет немножко быстрее. После первого дня тренировок впечатления смешанные. Вроде бы корт и хороший, но хотелось, чтобы он был чуть-чуть быстрее. Будем завтра на основе сегодняшней информации более правильно готовиться, придется немного поменять тактику на весь матч. Корт для тенниса очень хороший, он построен на года, я благодарен клубу за классное хардовое покрытие. Но мяч круглый, так что мы будем в любом случае искать шансы, чтобы победить.

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Мы понимаем, что Португалия на бумаге сегодня посильнее, чем мы, по форме тоже. Но мы играем дома, много факторов положительных для нашей команды. Будем искать возможности, нам есть, чем обыгрывать. Будем надеяться, что погода будет хорошей, что болельщики откликнутся на наш призыв и заполнят трибуны, потому что это один из ключевых факторов, который нам нужен, нам нужна поддержка, чтобы ребята вдохновились и смогли сыграть в свой лучший теннис. Если все будут здоровы, то будет очень хороший теннис, как минимум, и мы надеемся на победу», - отметил Медведев.

За сборную Украину в матче Кубка Дэвиса сыграют Сергей Стаховский, Илья Марченко, Денис Молчанов и Павел Шумейко.

Матч Украина - Португалия пройдет 14-15 сентября.