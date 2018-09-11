Теннисные судьи собираются бойкотировать матчи с участием Серены Уильямс

Арбитры рассматривают возможность отказаться от обслуживания матчей с участием американки, пока она не принесет своих извинений Карлосу Рамосу.

Теннисные арбитры рассматривают возможность бойкота матчей с участием 23-кратной победительницы турниров Большого Шлема американки Серены Уильямс после скандала с её участием в финале Открытого чемпионата США, сообщает The Times.

В финальном матче между Сереной и японкой Наоми Осакой арбитр на вышке Карлос Рамос снял гейм с американки. Серена Уильямс сперва получила первое предупреждение за подсказку с трибуны тренера Патрика Муратоглу. Затем, проиграв пятый гейм второй партии, американка была наказана штрафным очком за сломанную о корт ракетку. При счёте 4:3 Серена подошла к судейской вышке и высказала всё, что думает об арбитре, из-за чего была лишена гейма за оскорбление судьи. В результате Уильямс потерпела поражение в финале - 2:6, 4:6.

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По итогам этого инцидента Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация тенниса США (USTA) встали на сторону Уильямс, что вызвало недовольство у многих арбитров. Анонимный источник рассказал The Times, что USTA, являющаяся организатором US Open, просто бросила Рамоса на «растерзание волкам», хотя он лишь выполнял свою работу и не хотел терпеть оскорбления.

Судьи анализируют возможность отказаться от обслуживания матчей с участием Серены, пока она не принесёт своих извинений Рамосу.