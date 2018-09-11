В Олимпийском доме поздравили чемпионку мира по стрельбе Елену Костевич

Опытная украинская спортсменка несколько дней назад стала чемпионкой мира

Сегодня в Олимпийском доме президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка встретился с Олимпийской чемпионкой Афин-2004, двукратной бронзовой призеркой Лондона-2012 Елена Костевич, ее наставником Игорем Черединовым, президентом Федерации стрельбы Украины Олегом Волковым и государственным тренером, исполнительным директором ФСУ Андреем Петросюком.

Прекрасным поводом для очередной встречи руководителя НОК с нашими представителями стрельбы стало блестящее выступление Елены на чемпионате мира, который продолжается в Корее, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Наша опытная спортсменка в миксте с Олегом Омельчуком завоевала «бронзу». После этого она праздновала феерическую победу в стрельбе из пистолета на дистанции 25 метров, чем обеспечила себе заветный «билет» на Олимпийские игры-2020.

«С учетом того, что чемпионат мира по стрельбе происходит лишь раз в четыре года эти медали приобретают еще больший вес. Традиционно стрелки первыми получают олимпийские лицензии и я хочу поздравить с первыми пропусками на Токио-2020 Елену и Павла Коростылева, а также всех нас», - сказал во время встречи Сергей Бубка.

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Он в очередной раз отметил настоящий профессионализм и высокое мастерство Елены Костевич, которая совсем недавно стала мамой (в ноябре 2017 года), но уже уверенно и неустанно покоряет новые спортивные вершины.

Сергей Бубка выразил искренние слова благодарности личному тренеру Елены: «Игорь Борисович – талантливый наставник, который имеет прекрасное взаимопонимание с Еленой, а их тандем успешно действует уже более 20 лет», пожелав успешному дуэту дальнейших успехов на пути к олимпийскому Токио-2020.

Президент НОК поблагодарил Федерации стрельбы Украины и лично Олегу Волкову, Андрею Петросюку за эффективную работу, удачный развитие вида спорта в стране, активное взаимодействие и сотрудничество с Олимпийским комитетом.

Со своей стороны, гости поблагодарили за постоянную всестороннюю поддержку и помощь НОК Украины и лично Сергею Бубке.

Елена Костевич призналась, что в Корее настраивалась только на победу и посвятила ее своему мужу, который поддерживал ее на соревнованиях в зале, и маленькой дочурке. Игорь Чередінов отметил, что задача-максимум на чемпионате мира их тандем выполнил: получив медаль и лицензию на Олимпийские игры, они готовы планомерно и уверенно готовиться к главному старту четырехлетия.