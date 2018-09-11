Сборная Украины по спортивной стрельбе завоевала серебряную медаль ЧМ

Украинки показали медальный результат в стрельбе по движущейся мишени из пневматической винтовки со смешанными скоростями.

В Чхавоне (Южная Корея) продолжается чемпионат мира по спортивной стрельбе, где сборная Украины завоевала сегодня серебряную медаль.

Женская сборная Украины в составе Виктории Рыбоваловой, Галины Авраменко и Валентины Гончаровой стала серебряным призером в стрельбе по движущейся мишени из пневматической винтовки со смешанными скоростями, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинки финишировали с результатом 1101 очко.

Победили китаянки (1125), бронза в активе россиянок (1097).

В личном первенстве лучшая среди украинок Виктория Рибовалова стала четвертой (373). Первые два места заняли представительницы Китая. Победила с мировым рекордом Сю Ли (391), опередив Ли Сю Янь (382). Бронза в активе россиянки Ирины Измалковой (375).

Читайте такжеКостевич одержала победу над россиянкой в финале чемпионата мира по стрельбе

Таким образом, данный момент сборная Украины завоевала 9 медалей (2-4-3), в том числе элита - 4 медали (1-2-2), юниоры – 5 (1-3-1).

В медальном зачете сборная Украины на 9-м месте. Возглавляет зачет сборная Китая, спортсмены которой завоевали 37 медалей (18-13-6). На втором месте Южная Корея 28 (10-10-8), на третьем – Россия 35 (9-9-17).