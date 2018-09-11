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Сборная Украины по спортивной стрельбе завоевала серебряную медаль ЧМ

14:19, 11 сентября 2018
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Сборная Украины по стрельбе завоевала еще одну медаль на чемпионате мира / Shooting-UA

Женская сборная Украины в составе Виктории Рыбоваловой, Галины Авраменко и Валентины Гончаровой стала серебряным призером  в стрельбе по движущейся мишени из пневматической винтовки со смешанными скоростями, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинки финишировали с результатом 1101 очко.

Победили китаянки (1125), бронза в активе россиянок (1097).

В личном первенстве лучшая среди украинок Виктория Рибовалова стала четвертой (373). Первые два места заняли представительницы Китая. Победила с мировым рекордом Сю Ли (391), опередив Ли Сю Янь (382). Бронза в активе россиянки Ирины Измалковой (375).

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Таким образом, данный момент сборная Украины завоевала 9 медалей (2-4-3), в том числе элита - 4 медали (1-2-2), юниоры – 5 (1-3-1).

В медальном зачете сборная Украины на 9-м месте. Возглавляет зачет сборная Китая, спортсмены которой завоевали 37 медалей (18-13-6). На втором месте Южная Корея 28 (10-10-8), на третьем – Россия 35 (9-9-17).

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Теги: #сборная Украины#чемпионат мира#спортивная стрельба