Сборная Украины по спортивной стрельбе завоевала серебряную медаль ЧМ
В Чхавоне (Южная Корея) продолжается чемпионат мира по спортивной стрельбе, где сборная Украины завоевала сегодня серебряную медаль.
Женская сборная Украины в составе Виктории Рыбоваловой, Галины Авраменко и Валентины Гончаровой стала серебряным призером в стрельбе по движущейся мишени из пневматической винтовки со смешанными скоростями, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинки финишировали с результатом 1101 очко.
Победили китаянки (1125), бронза в активе россиянок (1097).
В личном первенстве лучшая среди украинок Виктория Рибовалова стала четвертой (373). Первые два места заняли представительницы Китая. Победила с мировым рекордом Сю Ли (391), опередив Ли Сю Янь (382). Бронза в активе россиянки Ирины Измалковой (375).
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Таким образом, данный момент сборная Украины завоевала 9 медалей (2-4-3), в том числе элита - 4 медали (1-2-2), юниоры – 5 (1-3-1).
В медальном зачете сборная Украины на 9-м месте. Возглавляет зачет сборная Китая, спортсмены которой завоевали 37 медалей (18-13-6). На втором месте Южная Корея 28 (10-10-8), на третьем – Россия 35 (9-9-17).