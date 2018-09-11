Верняев уверенно победил на турнире после полугодичного перерыва из-за травмы

Украинский гимнаст победил в пятом туре немецкой Бундеслиги.

Украинский гимнаст Олег Верняев победил в пятом туре соревнований немецкой Бундеслиги.

Олег Верняев пропустил более полугода после операций на плече и ноге, но вчера вернулся к соревнованиям, сообщает SportArena.

Украинец выступает за Саар и вчера участвовал в 5-м туре Бундеслиги.

Саар Верняева одержал уверенную победу над аутсайдерами из Хайльбронна со счетом 73:16, а Верняев набрал 18 очков, став самым результативным гимнастом тура.

Кроме него за Саар выступает еще один украинец, Петр Пахнюк, который добавил команде еще 10 очков.