Верняев уверенно победил на турнире после полугодичного перерыва из-за травмы
13:57, 11 сентября 2018Другое
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Украинский гимнаст победил в пятом туре немецкой Бундеслиги.
Верняев набрал 18 баллов, выстуая за Саар в Бундеслиге / enbw-dtbpokal.de
Украинский гимнаст Олег Верняев победил в пятом туре соревнований немецкой Бундеслиги.
Олег Верняев пропустил более полугода после операций на плече и ноге, но вчера вернулся к соревнованиям, сообщает SportArena.
Украинец выступает за Саар и вчера участвовал в 5-м туре Бундеслиги.
Саар Верняева одержал уверенную победу над аутсайдерами из Хайльбронна со счетом 73:16, а Верняев набрал 18 очков, став самым результативным гимнастом тура.
Кроме него за Саар выступает еще один украинец, Петр Пахнюк, который добавил команде еще 10 очков.
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