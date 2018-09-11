Международная федерация тенниса поддержала арбитра в cпоре с Уильямс

В свою очередь, женская теннисная ассоциация (WTA) поддержала Уильямс, назвав дискриминацией разные стандарты в мужском и женском теннисе.

Международная федерация тенниса поддержала судью финального матча женского US Open-2018 в конфликте с американской теннисисткой Сереной Уильямс.

ITF подчеркивает, что арбитр действовал «профессионально и с достоинством», тогда как теннисистка назвала рефери лжецом и вором, сообщает Sport.ua со ссылкой на As.

В финале US Open случился конфликт между Сереной Уильямс и судьей матча Карлосом Рамосом, который вынес американской теннисистке ряд предупреждений.

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Уильямс проиграла матч, а после получила штраф в 17 тысяч долларов за оскорбление рефери, а также брошенную на корт ракетку.

В свою очередь, женская теннисная ассоциация (WTA) поддержала Уильямс, назвав дискриминацией разные стандарты в мужском и женском теннисе.