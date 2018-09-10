Звездная пара Бьорндален и Домрачева выступят на Рождественской гонке-2018

Оле Эйнар и Дарья завершили спортивную карьеру в конце прошлого сезона.

Легендарные биатлонисты Оле Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева, завершившие спортивную карьеру после окончания прошлого сезона, подтвердили свое участие в традиционной Рождественской гонке, которая проходит в конце года.

Звездная супружеская пара вернется в биатлон как минимум на одну ежегодную выставочную гонку, которая проходит в Гельзенкирхене. Об этом сообщает Sport Arena.

«Я не думаю, что мы должны думать о победе в этой гонке. Мы просто надеемся, что не станем последними. Постараемся показать свой максимум, но в любом случае возвращение в спорт для меня невозможно», - отметил "Король биатлона" Бьорндален.

Читайте такжеВ биатлоне появится новая дисциплина - расширенный масс-старт

«Для нас это будет странное соревнование, потому что у нас не будет полноценной подготовки к нему, но мы покажем все, на что способны. Хотя и противостоять нам будут лучшие биатлонисты мира, не любители», - добавил норвежец.

Также он рассказал, как поменялась его жизнь после окончания карьеры.

«Моя жизнь, безусловно, изменилась после окончания столь длительной карьеры. Ощущается разница, поскольку распорядок моего дня изменился. Мне все еще нравится тренироваться, я беспрерывно тренировался, как мне кажется, с десяти лет, поэтому если я остановлюсь, то остановиться может и мое сердце».

Норвежец Бьорндален является рекордсменом по количеству личных побед - 95 выигранных гонок. Всего в карьере норвежца 133 победы в биатлоне и одно золото в лыжных гонках. Он выиграл шесть Больших хрустальных глобусов и 20 Малых.