Впервые с 2009 года в сотне лучших теннисистов мира нет ни одного украинца

Украинских теннисистов-мужчин в последнее время преследуют неудачи.

В обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) не осталось ни одного украинского теннисиста. Это произошло впервые с октября 2009 года.

Украинец Александр Долгополов, который выбыл до следующего сезона из-за травмы, после пропуска US Open-2018 опустился сразу на 28 строчек и покинул сотню сильнейших. Теперь украинец занимает 114-е место, сообщает Xsport.

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Сергей Стаховский и Илья Марченко, в свою очередь, не смогли преодолеть квалификацию американского «мэйджора», проиграв в первом же раунде. Таким образом Стаховский опустился на четыре строчки, а Марченко – на три, и сейчас они занимают 142-ю и 337-ю позицию соответственно.

В первой же десятке мирового рейтинга произошли значительные изменения. Трехкратный чемпион US Open Новак Джокович вошел в топ-3, сместив с третьего места другого финалиста американского «мэйджора»Хуана Мартина дель Потро.

Улучшить положение в мировом рейтинге также сумели американец Джон Изнер, австриец Доминик Тим, болгарин Григор Димитров и хорват Марин Чилич, которые прибавили по одной позиции.

Южноафриканец Кевин Андерсон, который в прошлом году сыграл в финале US Open, потерял сразу четыре строчки и занял девятое место, а немец Александр Зверев опустился на одну позицию и стал пятой ракеткой мира.

Как сообщал УНИАН, для серба Новака Джоковича победа на US Open-2018 стала 14-м титулом Большого Шлема в карьере. По этому показателю он сравнялся с легендарным американцем Питом Сампрасом. Однако опережают серба по количеству Шлемов два других героя современности - швейцарец Роджер Федерер (20 титулов Grand Slam) и испанец Рафаэль Надаль (17 титулов).