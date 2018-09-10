Цуренко и еще три украинские теннисистки установили личные рекорды в рейтинге WTA

Элина Свитолина поднялась на 6-е место в мировом реестре.

Cразу четыре украинские теннисистки установили личные рекорды в рейтинге WTA после выступления на турнире серии Большого Шлема - US Open-2018 в Нью-Йорке.

Об этом сообщает официальный сайт WTA.

Леся Цуренко, которая впервые в своей карьере дошла до четвертьфинала на соревнованиях такого масштаба, совершила скачок сразу на 10 позиций вверх и заняла 26-е место.

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Даяна Ястремская, впервые стартовавшая на Шлеме в основной сетке, прибавила две строчки и теперь находится на 96-й позиции. Ангелина Калинина, которая впервые вышла из квалификации в основу на турнирах Grand Slam, существенно улучшила положение в мировом рейтинге и поднялась сразу на 21 строчку, заняв самое высокое для себя 113-е место. Личный рекорд в рейтинге WTA также установила 16-летняя Марта Костюк. Украинка не смогла выйти в основную сетку, но при этом поднялась сразу на семь позиций и стала 124-й ракеткой мира.

Элина Свитолина и Катерина Бондаренко, в свою очередь, тоже прибавили по одной позиции и теперь занимают 6-ю и 85-ю позицию соответственно.

Еще одна украинка Катерина Козлова сильно просела в рейтинге после US Open, потерпев поражение в первом круге. Козлова выпала из топ-100 и сейчас находится на 123-м месте.

В десятке сильнейших теннисисток также произошли изменения. Новоиспеченная чемпионка US Open японка Наоми Осака впервые в карьере вошла в топ-10, поднявшись сразу на 12 строчек и заняла 7-е место, уступая одну позицию Свитолиной. Также свои позиции улучшили француженка Каролин Гарсия и немка Анжелик Кербер. При этом Слоун Стивенс из США, которая сложила чемпионские полномочия на американском «мэйджоре», опустилась на шесть мест и сейчас находится на девятом месте.

Как сообщал УНИАН, победительницей US Open-2018 среди женщин стала японка Наоми Осака, обыгравшая в финале главную фаворитку турнира - американку Серену Уильямс.