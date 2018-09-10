Серб Джокович в 14-й раз в карьере выиграл турнир Большого Шлема, победив на US Open

В финале Новак Джокович обыграл аргентинца Хуана Мартина дель Потро.

В Нью-Йорке завершился финал Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде. В решающем противостоянии серб Новак Джокович в трёх партиях победил аргентинского теннисиста Хуан-Мартина дель Потро - 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

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Матч продолжался 3 часа 15 минут. Джокович 1 раз подал навылет, допустил 2 ошибки на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. Дель Потро подал 6 эйсов и два раза взял подачу соперника, допустив при этом 1 двойную ошибку на своей подаче. Соперники в 19-й раз встречались друг с другом. Счёт в личном противостоянии теннисистов стал 15-4 в пользу серба.

Для Джоковича этот титул стал 14-м на турнирах Большого Шлема. В этом году серб уже выиграл Уимблдон. В активе дель Потро - всего один титул Большого Шлема (US Open-2009).

Напомним, что победительницей US Open-2018 среди женщин стала японка Наоми Осака, обыгравшая в финале главную фаворитку турнира - американку Серену Уильямс.