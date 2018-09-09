Серену Уильямс оштрафовали на $17 тысяч за скандал в финале US Open (фотогалерея)

Серена Уильямс поскандалила с судившим финал US Open Карлосом Рамосом, назвав его вором и даже отказавшись пожать ему руку по окончании игры.

Известную теннисистку Серену Уильямс оштрафовали на 17 тысяч долларов за трехкратное нарушение правил поведения в ходе финального матча против японки Наоми Осаке.

Из этой общей суммы 4000 долларов - штраф за подсказку тренера, еще 3000 - за сломанную спортсменкой в сердцах ракетку, и еще 10 тысяч - за оскорбление судьи на вышке, пишет BBC.

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Серена Уильямс - одна из самых титулованных спортсменок мира и 23-кратная победительница турниров "Большого шлема" в одиночном разряде - поскандалила с судившим матч Карлосом Рамосом, назвав его вором и даже отказавшись пожать ему руку по окончании игры.

Уточняется, что 17 тысяч долларов будут удержаны из призовых выплат теннисистки. За участие в финале US Open она должна получить 1,85 млн долларов.

При этом многие пользователи соцсетей выражают теннисистке свою поддержку, возмущаются по поводу штрафа и требуют официальных извинений со стороны судьи и организаторов турнира.

Ранее УНИАН сообщал, что японская теннисистка Наоми Осака обыграла в финале US Open-2018 американку Серену Уильямс и стала победительницей турнира.