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Сборная Украины по пляжному футболу проиграла все три матча группы финала Евролиги

20:24, 08 сентября 2018
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Сборная Украины проиграла все матчи группового этапа соревнований / beachsoccer.ru

Наша команда заняла последнее место в квартете В и в воскресенье сыграет в матче ззв 7-8 места, сообщает официальный сайт соревнований.

Подопечные Евгения Вареницы в первый день соревнований проиграли команде России - 0:6, затем уступили команде Беларуси - 1:2 и сегодня, в 3-м туре, были слабее команды хозяев турнира - Италии - 3:5.

Все матчи наша команда проиграла в основное время и не набрали ни одного очка.

В матче за 7-8 места украинцы сыграют со сборной Азербайджана.

Суперфинал Евролиги проходит в Италии с 6 по 9 сентября. 

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Теги: #сборная Украины#пляжный футбол#Евролига