Сборная Украины по пляжному футболу проиграла все три матча группы финала Евролиги

Украинцы сыграют в решающий день соревнований лишь за 7-8 места.

В Италии завершился групповой этап суперфинала Евролиги-2018, по итогам которого сборная Украины проиграла все три матча.

Наша команда заняла последнее место в квартете В и в воскресенье сыграет в матче ззв 7-8 места, сообщает официальный сайт соревнований.

Подопечные Евгения Вареницы в первый день соревнований проиграли команде России - 0:6, затем уступили команде Беларуси - 1:2 и сегодня, в 3-м туре, были слабее команды хозяев турнира - Италии - 3:5.

Все матчи наша команда проиграла в основное время и не набрали ни одного очка.

В матче за 7-8 места украинцы сыграют со сборной Азербайджана.

Суперфинал Евролиги проходит в Италии с 6 по 9 сентября.