Сборная Украины по пляжному футболу проиграла все три матча группы финала Евролиги
20:24, 08 сентября 2018Другое
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Украинцы сыграют в решающий день соревнований лишь за 7-8 места.
Сборная Украины проиграла все матчи группового этапа соревнований / beachsoccer.ru
В Италии завершился групповой этап суперфинала Евролиги-2018, по итогам которого сборная Украины проиграла все три матча.
Наша команда заняла последнее место в квартете В и в воскресенье сыграет в матче ззв 7-8 места, сообщает официальный сайт соревнований.
Подопечные Евгения Вареницы в первый день соревнований проиграли команде России - 0:6, затем уступили команде Беларуси - 1:2 и сегодня, в 3-м туре, были слабее команды хозяев турнира - Италии - 3:5.
Все матчи наша команда проиграла в основное время и не набрали ни одного очка.
В матче за 7-8 места украинцы сыграют со сборной Азербайджана.
Суперфинал Евролиги проходит в Италии с 6 по 9 сентября.
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