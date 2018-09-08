В биатлоне появится новая дисциплина - расширенный масс-старт

В гонке будут принимать 60 спортсменов, вместо 30-ти.

В хорватском Порече продолжаетcя конгресс Международного союза биатлонистов (IBU), принявшего сегодня новый вид гонки.

Помимо привычного масс-старта на 30 человек, будет введен расширенный масс-старт, в котором примут участие 60 спортсменов, сообщает SportArena.

Биатлонисты стартуют одновременно, но половина из них будет выполнять первую стрельбу после первого круга, а вторая половина — после второго. После этого гонка будет проходить по стандартным правилам.

Как сообщал УНИАН, вчера было объявлено о назначении нового главы IBU, которым стал Олле Далин. Он сменил на этом посту Андреаса Бессеберга, проработавшего 25 лет и ушедший с поста в апреле из-за коррупционного скандала.