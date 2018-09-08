Сегодня стартует чемпионат Украины по волейболу в мужской Суперлиге

В соревнованиях не примет участие самый титулованный клуб страны харьковский "Локомотив".

В субботу стартует чемпионат Украины по волейболу среди мужских команд Суперлиги, где в списке участников значатся 8 команд.

Турнир начнется матчем во Львове с участием чемпиона страны "Барком-Кажаны" и "Фаворита" (Лубны), сообщает официальный сайт соревнований.

Завтра состоится повторный матч двух команд, а остальные 6 клубов вступят в борьбу в следующцую пятницу, 14 сентября.

Кроме львовян и лубенцев это таккже хмельницкий «Новатор», две винницкие команды - «Сердце Подолья» и «МХП-Винница», харьковская «Юракадемия», черниговский «Буревестник-ШВСМ» и победитель соревнований Высшей лиги прошлого сезона команда «ШВСМ-СумДУ (Сумы).

Многократный чемпион и обладатель Кубка страны, а также победитель европейского Кубка топ-команд в 2004 году оказался в тяжелой финансовой ситуации. Руководство клуба вначале было вынуждено отказаться от участия в европейском Кубке Вызова («Локомотив» в прошлом сезоне завоевал серебряные медали и имел право выступать в еврокубковых турнирах), а затем и вовсе снялся с чемпионата Украины в Суперлиги, перейдя во второй эшелон.

Согласно регламенту соревнований, на первом этапе 8 команд сыграют друг с другом в четыре круга, проведя, таким образом, по 28 матчей. Затем начнутся игры плей-офф, в которых сыграют до двух побед 1 место с 8, 2-7, 3-6, 4-5.

Далее состоятся полуфиналы за 1-4 и 5-8 места также до двух побед, после чего пройдут игры за 1, 3, 5, 7 места до трех побед.

Команда, занявшая в чемпионате 8 место, перейдет в высшую лигу, а ее сменит в элитном дивизионе победитель турнира рангом ниже. Команда, оказавшаяся на 7 месте в Суперлиге, проведет переходные игры со второй командой высшей лиги за право в сезоне 2019-2020 годов выступать в главном мужском турнире украинского волейбола.