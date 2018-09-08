Костевич одержала победу над россиянкой в финале чемпионата мира по стрельбе
В Чхавоне (Южная Корея) проходит чемпионат мира по спортивной стрельбе, где украинка Елена Костевич выиграла золото в стрельбе из пистолета с 25 метров.
Наша спортсменка набрала в финале соревнований 37 баллов, сообщает официальный сайт соревнований.
Такой же результат показала и Виталина Бацарашкина из России.
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Спортсменкам назначили перерстрелку и дважды они показывали одинаковый результат - по 4 закрытые мишени. И только в третьей перестрелке удача была на стороне украинской спортсменки - 3:2.
3-е место и бронзовая медаль на счету немки Дорин Веннекам.
Это уже не первая медаль Костевич на ЧМ-2018. Ранее она завоевала бронзу в микст-стрельбе с 10 метров в дуэте с Олегом Омельчуком.