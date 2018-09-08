цей матеріал доступний українською

Костевич одержала победу над россиянкой в финале чемпионата мира по стрельбе

13:17, 08 сентября 2018
Другое
464 2
Костевич стала чемпионкой мира в стрельбе с 25 метров / issf-sports.org

В Чхавоне (Южная Корея) проходит чемпионат мира по спортивной стрельбе, где украинка Елена Костевич выиграла золото в стрельбе из пистолета с 25 метров.

Наша спортсменка набрала в финале соревнований 37 баллов, сообщает официальный сайт соревнований.

Такой же результат показала и Виталина Бацарашкина из России.

Читайте такжеУкраина завоевала первую лицензию на Олимпийские игры-2020

Спортсменкам назначили перерстрелку и дважды они показывали одинаковый результат - по 4 закрытые мишени. И только в третьей перестрелке удача была на стороне украинской спортсменки - 3:2.

3-е место и бронзовая медаль на счету немки Дорин Веннекам.

Это уже не первая медаль Костевич на ЧМ-2018. Ранее она завоевала бронзу в микст-стрельбе с 10 метров в дуэте с Олегом Омельчуком.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #сборная Украины#чемпионат мира#стрельба из пистолета