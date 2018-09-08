Надаль не смог выйти в финал US Open из-за травмы

В решающем матче турнира в Нью-Йорке сыграют Дель Потро и Джокович.

В ночь на субботу в Нью-Йорке прошли полуфинальные матчи Открытого чемпионата США по теннису, по итогам которых финалистами турнира стали Хуан Мартин дель Потро из Аргентины и серб Новак Джокович.

Один из главных фаворитов соревнования испанец Рафаэль Надаль не смог доиграть матч из-за травмы, сообщает официальный сайт соревнования.

Дель Потро выиграл первые две партии в матче с лучшим теннисистом мира согласно рейтингу АТР Надалем - 7:6, 6:2, после чего Надаль отказался продолжать борьбу, сошлавшись на травму правой ноги. Матч продлился 2 часа 01 минуту.

Второй полуфинал продлился полностью, но не запомнился зрителям острой борьбой. В противостоянии Новака Джоковича и Кеи Нишикори полное преимущество было на стороне сербского теннисита - 6:3, 6:3, 6:2. Игра продлилась ненамного дольше, чем другой полуфинал, состоявший из двух партий - 2 часа 23 минуты.

Решающий матч US Open-2018 Джокович - Дель Потро состоится поздно вечером в воскресенье по киевскому времени.