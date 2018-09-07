Олимпийская чемпионка оказалась парализована после столкновения с юниором

Фогель оказалась парализована после падения на тренировке в июне этого года.

Двукратная олимпийская чемпионка по велоспорту Кристина Фогель оказалась парализована после падения на тренировке в июне этого года.

Фогель столкнулась с юниором, внезапно выехавшим на трек перед ней, и упала на бетонное покрытие, сообщает Sport24.

С июне о ее состоянии не сообщалось, а теперь спортсменка сообщила, что больше не может ходить.

«Это ужасно, другими словами не описать. Как на это ни посмотри, я больше не могу ходить. Но я верю, что чем раньше примешь ситуацию, тем раньше научишься с ней справляться.

Я сразу после аварии увидела, как кто-то отходит с моей обувью. Но не чувствовала, как ее сняли. Я сразу поняла, что теперь парализована и больше ходить не смогу», — рассказала Фогель в интервью немецкому Spiegel.

Фогель выигрывала золото Олимпиад в 2012-м и 2016-м годах.