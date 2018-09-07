Олимпийская чемпионка оказалась парализована после столкновения с юниором
17:26, 07 сентября 2018Другое
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Фогель оказалась парализована после падения на тренировке в июне этого года.
Фогель не сможет ходить после травмы, полученной на тренировке / dg-news.eu
Двукратная олимпийская чемпионка по велоспорту Кристина Фогель оказалась парализована после падения на тренировке в июне этого года.
Фогель столкнулась с юниором, внезапно выехавшим на трек перед ней, и упала на бетонное покрытие, сообщает Sport24.
С июне о ее состоянии не сообщалось, а теперь спортсменка сообщила, что больше не может ходить.
«Это ужасно, другими словами не описать. Как на это ни посмотри, я больше не могу ходить. Но я верю, что чем раньше примешь ситуацию, тем раньше научишься с ней справляться.
Я сразу после аварии увидела, как кто-то отходит с моей обувью. Но не чувствовала, как ее сняли. Я сразу поняла, что теперь парализована и больше ходить не смогу», — рассказала Фогель в интервью немецкому Spiegel.
Фогель выигрывала золото Олимпиад в 2012-м и 2016-м годах.
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