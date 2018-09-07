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Международный союз биатлонистов избрал нового главу - жесткого порицателя допинга

18:20, 07 сентября 2018
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Новым президентом Международного союза биатлонистов стал шведский чиновник / sweski.com

Он получил 39 голосов в свою поддержку на конгрессе организации в Порече (Хорватия), сообщает Чемпионат.

Его конкурент — глава Федерации биатлона Латвии и депутат Рижской думы Байба Брока — набрала 12 голосов.

Предыдущий глава IBU норвежец Андерс Бессеберг покинул пост в связи с расследованием по делу о коррупции и не стал выставлять кандидатуру на следующий срок. Он подозревается в получении взятки в обмен на скрытие допинг-проб российских биатлонистов.

Олле Далин ранее был членом Исполкома НОК Швеции и вице-президентом IBU. Он известен жестким отношением к допингу.

Ранее сегодня Международный союз биатлонистов не восстановил в правах Союз биатлонистов России. За восстановление полноценного статуса СБР проголосовали 20 членов конгресса, против были 29 человек, двое воздержались.

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Теги: #биатлон