Международный союз биатлонистов избрал нового главу - жесткого порицателя допинга
Президент Союза биатлона Швеции Олле Далин был избран новым главой Международного союза биатлонистов.
Он получил 39 голосов в свою поддержку на конгрессе организации в Порече (Хорватия), сообщает Чемпионат.
Его конкурент — глава Федерации биатлона Латвии и депутат Рижской думы Байба Брока — набрала 12 голосов.
Предыдущий глава IBU норвежец Андерс Бессеберг покинул пост в связи с расследованием по делу о коррупции и не стал выставлять кандидатуру на следующий срок. Он подозревается в получении взятки в обмен на скрытие допинг-проб российских биатлонистов.
Олле Далин ранее был членом Исполкома НОК Швеции и вице-президентом IBU. Он известен жестким отношением к допингу.
Ранее сегодня Международный союз биатлонистов не восстановил в правах Союз биатлонистов России. За восстановление полноценного статуса СБР проголосовали 20 членов конгресса, против были 29 человек, двое воздержались.