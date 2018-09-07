Международный союз биатлонистов отказал России в восстановлении полного членства
12:37, 07 сентября 2018Другое
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29 членов Исполкома из 51 не поддержали предоставление России статуса постоянного члена IBU.
Союз биатлонистов России остается временным членом IBU / facebook.com/BiathlonaufSchalke
Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) проголосовал против заявки Союза биатлонистов России на полное членство в IBU.
Об этом сообщается в релизе на официальном сайте IBU.
В результате СБР остается временным членом IBU.
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Союз биатлонистов России лишили статуса постоянного члена из-за масштабного допингового скандала. По этой же причине на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Россия не была представлена, хотя российские спортсмены в ней участие принимали.
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