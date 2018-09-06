Украинский велогонщик Падун занял третье место на этапе Вуэльты

Это был первый большой успех украинца на топовой веломногодневке.

Марк Падун вместе с группой гонщиков отправился в отрыв на довольно холмистом этапе с двумя категорийными вершинами.

На первой из вершин Марк взял два очка — это его первые баллы в любой из номинаций на гранд-турах, сообщает SportArena.

Финишный спурт лучше всего удался французу Александру Генизу. Вторым стал Дилан ван Барле из Голландии.

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Для 22-летнего уроженца Донецка текущая Вуэльта – первая в карьере. Он дебютировал в мировом туре только в прошлом марте и с тех пор участвовал в Туре Альп и Туре Страны Басков.

Вуэльта, 12-й этап

Мондоньедо – Фаро де Эстака де Барес. 181,1 км

1. Александр Женье (Франция, AG2R-La Mondiale) – 4,22,59

2. Дилан Ван Барле (Голландия, Team Sky) – 00,00

3. Марк Падун (Украина, Bahrain-Merida) – 00,00

4. Дилан Тенс (Бельгия, BMC Racing Team) — 00,00

5. Виктор Кампенертс (Бельгия, Lotto–Soudal, +2,0