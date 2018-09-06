Свитолина прекратила сотрудничество со своим тренером

Украинка находится в поиске нового наставника.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прекратила сотрудничество с тренером Тьерри Аскьоном.

Как сообщает topfivemanagement.net, решение было принято обоюдно.

Спарринг-партнер Свитолиной Эндрю Беттлс останется в команде украинки. Кроме того, начался поиск нового тренера спортсменки.

Читайте такжеУкраинка Цуренко – новая покорительница Америки

Французский наставник Тьерри Аскьон начал работу с украинкой Элиной Свитолиной в декабре 2016 года. С ним Свитолина выиграла 8 турниров WTA, занимала 3-ю строчку в рейтинге WTA и принимала участие в Итоговом турнире.

Ранее о том, что Свитолиной нужно сменить тренера, высказал мнение теннисный меценат Юрий Сапронов.

Как сообщал УНИАН, Элина Свитолина дошла до 1/8 финала Открытого чемпионата США, повторив свой же результат на этом турнире годичной давности.