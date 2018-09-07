Украинка Цуренко – новая покорительница Америки

29-летняя Леся Цуренко в профессиональном Туре выступает с 2007 года, но никогда за 11 лет не добивалась больших достижений на крупных турнирах. С 2013-го года она стабильно находится в топ-100 мирового рейтинга, по итогам 2015-го даже заняла относительно высокую 33-ю позицию, но не более того. Да, благодаря своему месту в сотне сильнейших рейтинга Цуренко постоянно проходила в основной турнир серии «Большого шлема» минуя квалификацию. Но уже непосредственно в главном турнире добиться мало что могла. На Australian Open и Wimbledon она никогда не проходила дальше 3-го круга, а на французском Roland Garros – дальше четвертого. До этого года, не далее 1/8 финала она пробивалась и в Открытом чемпионате США.

Перспективы нынешнего турнира для Цуренко также были не самыми радужными. Уже во втором круге соревнований ей предстояло встретиться со второй ракеткой мира Каролин Возняцки из Дании. И специалисты, никак не ожидавшие подвоха от малозаметной украинки, в этой части турнирной сетки предвкушали легкий и почти безболезненный проход датчанки до полуфинала. Но... Одержав «дежурную» победу в матче первого круга над Алисон Ван Эйтванк из Бельгии – 6:3, 6:2 – украинка вышла на матч второго круга, словно на последний в своей жизни. Терять ей было совершенно нечего. В противостоянии со 2-й ракеткой мира никаких чудес от нее никто не ждал, многие даже не следили за этим противостоянием, пусть и с участием одной из ведущих теннисисток мира. Как оказалось, очень зря. Та самая титулованная и авторитетная датчанка не смогла ровным счетом ничего поделать с напором и мощью украинки, сокрушившей соперницу чуть более чем за час – 6:4, 6:2. Уже после игры Возняцки раздаст сопернице дежурные комплименты, мол, «её игра была восхитительной» и «её должны опасаться все без исключения» и скажет не менее дежурную фразу «это был не мой день». И оказалось в этих словах нечто большее, чем дежурная вежливость…

Украинка, начав турнир с матча на 15-м корте, продолжила победой над Возняцки на втором по значимости корте теннисного комплекса в Нью-Йорке имени Луи Армстронга и далее с центральных кортов – их всего три – не уходила. Точно также, как и местоположение, преобразилась ее игра. На третьем по значимости Grandstand она сначала разгромила Катерину Синякову из Чехии – 6:4, 6:0, а затем случился эпический матч против Маркетты Вондрушковой, еще одной представительницы Чехии. Возможно, именно после этой игры ее окончательно «признал» теннисный мир. Ведь однажды победить вторую ракетку мира, в сущности, может любой, и – в любой момент. А вот выиграть затем еще два матча подряд, да ещё и на турнире серии «Большого шлема», да еще и ТАК!..

В эти дни в Нью-Йорке установилась аномально дикая жара. Не выдерживал организм у многих игроков. Один из главных фаворитов мужского турнира Роджер Федерер после проигрыша заявил, что ему еще никогда не приходилось играть в таких адских условиях, когда дышать на улице просто нечем. Цуренко же не просто смогла все это выдержать. Она проиграла первый сет и проигрывала в начале второго с критической разницей в два гейма. Она постоянно корчилась от боли и казалось, что вот-вот и спортсменка просто прекратит борьбу. Многие, смотря на ее страдания, боялись, как бы она не упала в обморок прямо на корте. Леся все выдержала. Увидев тень, она приказала себе терпеть и… кризис закончился. Она выиграла вторую партию со счетом 7:5, даже не доводя дело до тай-брейка, а в третьем просто «добила» соперницу – 6:2. В конце матча корчилась от боли уже Влндрушкова.

Неполных двое суток на перерыв между матчами оказалось слишком мало для того, чтобы восстановиться и подготовиться к первому в своей жизни четвертьфиналу US Open. Более того, в день игры с японкой Наоми Осакой Цуренко, по ее собственным словам, проснулась и поняла, что заболела. Кризис последних дней сыграл с организмом злую шутку – температура и общее состояние были далеки от идеального. К сожалению, не смазать концовку турнира и общее приятное впечатление не удалось. Украинка проиграла менее чем за час со счетом 1:6, 1:6. И все-таки, Цуренко на US Open-2018 запомнят не столько по провальному четвертьфиналу, сколько по играм с Возняцки и Вондрушковой. Ведь такие победы значительно перевешивают любые, пусть и самые обидные – разгромные – поражения.

Ещё раз стоит отметить возраст и предыдущую биографию спортсменки, где нет значительных достижений. Да, у лучшей теннисистки Украины Элины Свитолиной также нет достижений на турнирах «Большого шлема». Но она регулярно выигрывает достаточно крупные соревнования первой-второй категорий WTA. Те, которые по значимости следуют сразу за турнирами «шлема». Собственно, отсюда у нее и рейтинговые очки, и столь высокое место в Топ-10 рейтинга WTA. Цуренко же – полная противоположность своей соотечественнице. Она впервые выиграла турнир WTA только в 2015-м году, в возрасте 26 лет. Правда, с тех пор, с завидным постоянством выигрывает по одному турниру в год. Вот только назвать их престижными никак не получается. Istanbul Cup, самый первый турнир, который она выиграла в 2015-м году, и Abierto Mexicano Telcel, выигранный в мексиканском Акапулько в 2017-м и 2018-м годах, имеют призовой фонд в 220 тысяч долларов каждый, а турнир в Гуанчжоу (Китай), который Цуренко выиграла в 2016-м – 250 тысяч долларов. Всё это – далеко не те деньги, которые в мире профессионального тенниса называются большими, а турниры, соответственно – престижными. Достаточно назвать только одну цифру – призовой фонд Открытого чемпионата США-2018 в женском турнире составляет 25 миллионов 282 тысячи 400 долларов. А суммарный призовой фонд US Open – в два раза больше. В Америке права женщин и мужчин равны не только в досужих разговорах, но и в зарплатной ведомости.

Что дальше? Будет ли Цуренко «калифом на час», как очень многие, или совершит прогресс в своей игре и результатах в столь почтенном – для современного спорта – возрасте? Пока специалисты расходятся во мнениях. И многие склонны верить в разгорающуюся новую звезду на теннисном небосклоне. Главная причина – новый тренер, который появился в команде Леси после пяти с половиной лет сотрудничества с украинским специалистом. Дмитрий Бричек уже не является наставником спортсменки, ему на смену пришел иностранец.

«Адриано Альбанези еще совсем недавно сам выходил на корт. Впрочем, он и сейчас участвует в клубных соревнованиях. Находится в прекрасной физичекой форме и имеет достаточно серьезный тренерский опыт. Он возглавляет теннисную академию в Риме. У него большая семья, трое детей, так что, точно каждую неделю со мной ездить не будет», - рассказывает Цуренко в из интервью о своем новом наставнике.

Кстати, первым ее турниром под руководством нового тренера стал Открытый чемпионат Франции-2018, где она дошла до четвертого круга, повторив свое достижение на «шлемах». В Америку же украинка ехала с уверенностью, что готова дойти до четвертьфинала. Первая победа в карьере над теннисисткой из Топ-5 мирового рейтинга, Возняцки – одержанная в Нью-Йорке – показала, что с нервами и амбициями у украинки все в порядке. Итоговый результат – выход в четвертьфинал – умение справляться с поставленными задачами.

Мысль о том, что после 30-ти жизнь только начинается, в данном случае, очень уместна. Юбилей Леся будет отмечать в мае следующего года, в разгар Roland Garros. И почему бы ей не отметить его первой в карьере победой в Шлеме?.. А ведь до этого еще будет Открытый чемпионат Австралии, который проводится на любимом покрытии Цуренко – харде – как и US Open. И там тоже будет шанс добиться значимого успеха.

Выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США гарантировал Цуренко, минимум, 26-е место в обновленном рейтинге WTA уже в следующий понедельник. Этот результат станет лучшим в ее карьере.

«Главная цель – попасть в Топ-20 в мире, почувствовать, каково это. Хочу выиграть турнир Premier, ну, и, конечно же, – Grand Slam. Это мечта любой теннисистки», – говорила Цуренко накануне старта Открытого чемпионата США.

Хочется верить, что всё это – впереди. В конце концов, если в это верит сама спортсменка, то почему об этом нельзя подумать ее болельщикам? Даже тем, которые излишне рационален.

Кирилл Стадниченко