Украина завоевала первую лицензию на Олимпийские игры-2020

В пулевой стрельбе первый "пропуск" на Игры-2020 завоевал Павел Коростылев.

Украинец Павел Коростылев завоевал первую лицензию для украинской сборной на Олимпийские игры-2020 в Токио, сообщает Isport.

На чемпионате мира по пулевой стрельбе, который проходит в Корее, украинец Коростылев остановился в шаге от медали в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. Показав 7-й результат в полуфинале, Павел пробился в финальную восьмерку, весь финал уверенно держался в топ-5 и в итоге занял четвертое место.

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В качестве утешения от незавоеванной медали чемпионата мира может служить лицензия на Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио. Лицензии получает лучшая четверка в олимпийских дисциплинах на чемпионате мира.

Отметим, что для украинских спортсменов эта лицензия стала первой на Олимпиаду-2020. При этом стоит уточнить, что в пулевой стрельбе лицензии не именные.

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

На чемпионате мира по стрельбе у Украины остается одна медаль - бронза Елены Костевич и Олега Омельчука в стрельбе из пистолета с расстояния 10 метров в миксте.