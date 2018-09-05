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Цуренко провалила матч четвертьфинала US Open и выбыла из борьбы

20:21, 05 сентября 2018
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Цуренко вчистую проиграла матч четвертьфинала US Open / Reuters

В Нью-Йорке завершился матч 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису, в котором украинка Леся Цуренко противостояла Наоми Осаке из Японии.

Игра завершилась со счетом 1:6, 1:6, сообщает официальный сайт турнира.

Матч продолжался меньше часа - всего 57 минут.

Украинка, как и накануне, в матче 1/8 финала против чешки Вондрашковой, испытывала большие проблемы со здоровьем - травму ноги. Плюс, отлично провела матч соперница, которая мощно подавала, играла быстро и полностью использовала проблемы соперницы в свою пользу. 

Таким образом, Цуренко выбыла из борьбы в 1/4 финала, что стало ее лучшим достижением в карьере.

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Теги: #Цуренко перед US Open#результаты украинцев на US Open