На Киевском велотреке пройдут первые в истории международные соревнования «Гран При Киева»

Участие в турнире подтвердили более 100 украинских и иностранных спортсменов.

На Киевском велотреке 7-9 сентября пройдут первые в его истории международные соревнования – «Гран При Киева».

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как отметили в КГГА, «Гран При Киева» - это рейтинговый турнир, который внесен в календарь Международного союза велосипедистов.

Участие в турнире подтвердили более 100 украинских и иностранных спортсменов. В частности из Испании, Грузии, Бельгии, Беларуси, Азербайджана и Южно-Африканской Республики. Соревноваться будут в следующих дисциплинах: спринте, кейрине, мэдисон, омниуме, командной гонке и индивидуальной гонке на время.

Соревнования будут проходить 7-9 сентября с 10:00 до 18:00, официальное открытие 7 сентября в 10:00.