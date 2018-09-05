На турнирах Большого Шлема могут ввести тай-брейк в пятом сете

Новое правило должно быть введено уже на этой неделе.

На этой неделе в Нью-Йорке пройдет встреча представителей всех четырех турниров Большого Шлема, на которой будет обсуждаться введение тай-брейка в пятом сете,

Сейчас это правило действует только на US Open, а вот на Australian Open, Roland Garros и Wimbledon спортсмены играют пятый сет до преимущества одного из игроков в два гейма, сообщает SportArena со ссылкой на Reuters.

На минувшем Уимблдоне это привело к тому, что Джон Изнер и Кевин Андерсон сыграли аж 50 геймов в пятом сете, прежде чем определили победителя. Матч продлился 6 часов и 36 минут, и после него оба теннисиста призвали организаторов изменить правила.

Ожидается, что тай-брейк на оставшихся трех турнирах Большого Шлема может быть введен уже на этой неделе.

Фактически правило может заработать не раньше следующего года, так как в сезоне-2018 завершились уже все турниры "Большого шлема", кроме US Open.