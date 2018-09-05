Свитолина рассказала, как завоевать ее сердце (фото)

Украинская теннисистка призналась в любви к украинской кухне.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина призналась в любви к украинскому борщу.

Как оказалось, теннисистка обожает украинскую кухню. В своем Instagram Свитолина опубликовала фото с борщом.

«Единственный способ завоевать мою любовь — это отвести меня в украинский ресторан», — подписала снимок Элина.

Как сообщал УНИАН, украинка Элина Свитолина не сумела пробиться в четвертьфинал US Open-2018, в отличие от своей соотечественницы Леси Цуренко, которая сегодня проведет матч 1/4 финала Открытого чемпионата США с японкой Наоми Осакой.