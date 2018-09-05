Российскую легкоатлетку лишили серебра Олимпиады и золота ЧМ из-за допинга

Российская легкоатлетка Мария Абакумова дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Российская легкоатлетка Мария Абакумова дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил во время Олимпиады-2008 в Пекине, сообщает Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

Во время перепроверки допинг-проб, инициированной Международным олимпийским комитетом (МОК), в организме Абакумовой был найден запрещенный препарат туринабол. Россиянка, выступающая в метании копья, лишена серебра Игр-2008 в Пекине.

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Кроме того, перепроверка проб с чемпионата мира по легкой атлетике 2011 года тоже выявила наличие запрещенных веществ в организме Абакумовой. На ЧМ-2011 в Тэгу она завоевала золото.

Спортсменка дисквалифицирована на четыре года с 18 мая 2016-го. Все результаты, показанные Абакумовой в период с 21 августа 2008 года по 20 августа 2012 года, аннулированы. Кроме золота Тэгу-2011 и серебра Олмпийских игр в Пекине-2008, россиянка лишена бронзы чемпионата мира 2009 года. Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Абакумовой.

Как сообщал УНИАН, 4-кратный олимпийский чемпион Александр Тихонов призвал выгнать Россию из международных турниров по биатлону из-за частых допинговых скандалов.