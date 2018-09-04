Определился состав сборной Украины по теннису в матче Кубка Дэвиса против Португалии
11:30, 04 сентября 2018Другое
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За "сине-желтых" сыграют Сергей Стаховский, Илья Марченко, Денис Молчанов и Павел Шумейко.
Матч Украина - Португалия пройдет 14-15 сентября / ftu.org.ua
Мужская сборная Украины по теннису определилась с четверкой теннисистов, которые представят ее в матче Кубка Дэвиса против Португалии.
Как сообщает официальный сайт Федерации тенниса Украины, в поединке с Португалией в рамках Кубка Дэвиса за "сине-желтых" сыграют Сергей Стаховский, Илья Марченко, Денис Молчанов и Павел Шумейко.
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Украина ранее провела четыре матча против сборной Португалии, которые завершились с ничейным счетом 2-2. При этом в прошлом году в Лиссабоне португальцы обыграли украинцев со счетом 4-1.
Матчи Кубка Дэвиса между Украиной и Португалией состоятся в Буче. В пятницу, 14 сентября, будут сыграны два одиночных поединка, а на следующий день - парный матч и еще два одиночных.
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