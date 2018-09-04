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Определился состав сборной Украины по теннису в матче Кубка Дэвиса против Португалии

11:30, 04 сентября 2018
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Матч Украина - Португалия пройдет 14-15 сентября / ftu.org.ua

Как сообщает официальный сайт Федерации тенниса Украины, в поединке с Португалией в рамках Кубка Дэвиса за "сине-желтых" сыграют Сергей Стаховский, Илья Марченко, Денис Молчанов и Павел Шумейко.

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Украина ранее провела четыре матча против сборной Португалии, которые завершились с ничейным счетом 2-2. При этом в прошлом году в Лиссабоне португальцы обыграли украинцев со счетом 4-1.

Матчи Кубка Дэвиса между Украиной и Португалией состоятся в Буче. В пятницу, 14 сентября, будут сыграны два одиночных поединка, а на следующий день - парный матч и еще два одиночных.

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Теги: #Кубок Дэвиса#мужская сборная Украины по теннису