Определился состав сборной Украины по теннису в матче Кубка Дэвиса против Португалии

За "сине-желтых" сыграют Сергей Стаховский, Илья Марченко, Денис Молчанов и Павел Шумейко.

Мужская сборная Украины по теннису определилась с четверкой теннисистов, которые представят ее в матче Кубка Дэвиса против Португалии.

Как сообщает официальный сайт Федерации тенниса Украины, в поединке с Португалией в рамках Кубка Дэвиса за "сине-желтых" сыграют Сергей Стаховский, Илья Марченко, Денис Молчанов и Павел Шумейко.

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Украина ранее провела четыре матча против сборной Португалии, которые завершились с ничейным счетом 2-2. При этом в прошлом году в Лиссабоне португальцы обыграли украинцев со счетом 4-1.

Матчи Кубка Дэвиса между Украиной и Португалией состоятся в Буче. В пятницу, 14 сентября, будут сыграны два одиночных поединка, а на следующий день - парный матч и еще два одиночных.