Цуренко после драматичного выхода в 1/4 US Open: просила Бога, чтобы тень продвинулась быстрее

Украинская теннисистка Леся Цуренко поделилась эмоциями после победы над чешкой Маркетой Вондрушовой.

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала победу над Маркетой Вондрушовой в 1/8 финала US Open и свой первый в карьере выход в четвертьфинал турнира Большого Шлема.

«У меня просто голова кружилась во время матча. Я просила природу, Бога, не знаю, просто чтобы тень продвинулась быстрее. Я проигрывала 0-2 во второй партии, когда увидела тень и сказала себе: «Окей, мне нужно еще 5 минут бороться и потом мне станет легче». Так и случилось.

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Чувствую, что хочу принять ванну со льдом, которую я ненавижу, но мне это сейчас необходимо. Я просто хочу отдохнуть, немного подумать о матче и потом забыть, потому что это было очень-очень тяжело. Во время игры сегодня беспокоила и мешала только жара. Надеюсь, что в среду будет прохладнее. Хочу также поблагодарить всех, кто не спал и поддерживал меня», – сказала Леся Цуренко, которую цитирует Большой теннис Украины.

Напомним, сегодня ночью по киевскому времени, а в Нью-Йорке - днем украинка Леся Цуренко в драматичном матче обыграла чешку Маркету Вондрушову и вышла в четвертьфинал US Open. Цуренко стала всего лишь третьей украинкой после Катерины Бондаренко и Элины Свитолиной, которой удалось выйти в 1/4 финала турнира Большого Шлема.