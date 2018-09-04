Украинка Цуренко впервые в карьере прорвалась в четвертьфинал US Open

Проиграв первый сет из-за травмы, украинка выдержала 2,5-часовое испытание и вырвала победу у молодой соперницы из Чехии.

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в четвертьфинал турнира Большого Шлема - US Open-2018. В очень напряженном и драматичном поединке украинка обыграла соперницу из Чехии Маркету Вондрушову.

Встреча продожалась 2 часа и 32 минуты.

Счет матча - 6:7 (3:7), 7:5, 6:2 в пользу Цуренко, сообщает официальный сайт турнира.

В абсолютно равной первой партии соперницы сделали по два брейка, и судьба сета решилась на тай-брейке. Как назло, у украинской теннисистки возникло недомогание из-за проблем с бедром, из-за которого она едва передвигалась по корту и уступила в решающих розыгрышах 19-летней сопернице. В этот момент вряд ли кто-то мог представить, что украинка впоследствии сможет не только выравнять ситуацию, но и вырвать победу.

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Второй сет также проходил на равных, сложности испытывали обе теннисистки - в дело вмешалась и жара, которая стоит в эти дни в Нью-Йорке. В концовке партии Цуренко сделала два брейка, однако также один раз упустила гейм на своей подаче. И все-таки, проявив бойцовские качества, украинка вырвала победу в сете, после чего был назначен 10-минутный перерыв, позволивший теннисисткам привести себя в порядок.

К третьей партии Леся Цуренко подошла в лучших физических и психологических кондициях, быстро повела в счете и сумела защитить добытое преимущество. В восьмом гейме, в котором украинка подавала на матч, завязалась борьба, однако с третьего матчбола украинская спортсменка вырвала долгожданную победу, а с ней и выход в четвертьфинал US Open.

Выход в четвертьфинал на турнирах Большого Шлема - высшее достижение 29-летней Леси Цуренко в ее карьере. До этого самыми высокими показателями для нее были попадания в 1/8 финала на US Open в 2016 году и на Ролан Гаррос в 2018-м.

В 1/4 финала US Open-2018 Леся Цуренко встретится с 19-й ракеткой мира японкой Наоми Осакой.

Напомним, что во втором круге нынешнего Открытого чемпионата США Леся Цуренко сенсационно выбила из борьбы вторую ракетку мира Каролин Возняцки.