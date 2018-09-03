Украинцы завоевали 4 медали на молодежном чемпионате мира по шашкам-64

Украинская сборная завоевала 2 серебряные и 2 бронзовые награды.

В болгарском городе Кранево прошел молодежный чемпионат мира по шашкам-64 (классическая программа по версии IDF). Украинская сборная завоевала 4 медали: 2 серебряные и 2 бронзовые.

Об этом сообщает Спортивный комитет Украины.

В лично-командных соревнованиях приняли участие 126 шашистов. В возрастной категории до 12 лет соревновались шашисты из 15 стран: Азербайджан, Беларусь, Болгария, Армения, Эстония, Израиль, Казахстан, Латвия, Литва, Молдова, Россия, Румыния, Узбекистан, Украина, Франция.

Серебро мирового первенства завоевали украинцы Екатерина Мусиенко (категория G10) и Василиса Куценко (G8). Бронзу завоевали Богдан Панченков (B26) и Елена Носарева (G16).