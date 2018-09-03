Украинцы Омельчук и Костевич завоевали бронзу на чемпионате мира по пулевой стрельбе

Елена Костевич и Олег Омельчук заняли третье место в соревнованиях смешанных пар по стрельбе из пневматического пистолета.

В корейском городе Ченгвон проходит мировое первенство по пулевой стрельбе. В первый день соревнований украинцы пополнили копилку сборной бронзовой медалью. В стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров (смешанные команды) наш дуэт Елена Костевич - Олег Омельчук с результатом 416,7 очков занял 3-е место.

Об этом сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Украины.

Отметим, что в квалификации упражнения Елена и Олег показали лучший результат (391 и 384 очка соответственно). В финальной части наши спортсмены уступили представителям России и Китая и обошли команды Сербии и Испании, заняв третье почетное место.

Президент НОК Украины Сергей Бубка поздравил спортсменов, их тренеров и Федерацию стрельбы Украины с бронзой чемпионата мира.