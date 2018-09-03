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Свитолина проиграла матч за выход в четвертьфинал US Open

01:56, 03 сентября 2018
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Элина Свитолина / REUTERS

В поединке 1/8 финала Свитолина уступила сопернице из Латвии - Анастасии Севастовой.

Матч продолжался 1 час 20 минут. Севастова выиграла со счетом 6:3, 1:6, 6:0, сообщает официальный сайт турнира. 

Уже в первом гейме стартового сета Севастова сделала брейк, выиграв подачу украинки. Свитолина продемонстрировала слабую игру в геймах на своей подаче, она выиграла лишь 25% розыгрышей на второй подаче. У Севастовой было два брейк-пойнта, и оба она реализовала в первой партии.

Во втором сете у украинки наладилась игра, а у Севастовой случился спад. В итоге у латвийки не было ни одного брей-пойнта, а Свитолина реализовала три брей-пойнта из семи. 

Однако третья партия перевернула все с ног на голову. Севастова разгромила Свитолину за считанные минуты - 6:0. 

Анастасия Севастова повторила достижение 2016-го и 2017 годов, когда она выходила в четвертьфинал US Open. Для украинки Свитолиной лучшим достижением на Открытом чемпионате США остается 1/8 финала (2017 и 2018).  

Отметим, что в понедельник на US Open свой матч 1/8 финала сыграет еще одна украинка Леся Цуренко

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Теги: #Элина Свитолина#US Open-2018