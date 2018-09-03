Свитолина проиграла матч за выход в четвертьфинал US Open

В трех сетах украинка уступила Анастасии Севастовой из Латвии.

Украинка Элина Свитолина не сумела выйти в четвертьфинал последнего в нынешнем году турнира Большого Шлема по теннису - US Open.

В поединке 1/8 финала Свитолина уступила сопернице из Латвии - Анастасии Севастовой.

Матч продолжался 1 час 20 минут. Севастова выиграла со счетом 6:3, 1:6, 6:0, сообщает официальный сайт турнира.

Уже в первом гейме стартового сета Севастова сделала брейк, выиграв подачу украинки. Свитолина продемонстрировала слабую игру в геймах на своей подаче, она выиграла лишь 25% розыгрышей на второй подаче. У Севастовой было два брейк-пойнта, и оба она реализовала в первой партии.

Во втором сете у украинки наладилась игра, а у Севастовой случился спад. В итоге у латвийки не было ни одного брей-пойнта, а Свитолина реализовала три брей-пойнта из семи.

Однако третья партия перевернула все с ног на голову. Севастова разгромила Свитолину за считанные минуты - 6:0.

Анастасия Севастова повторила достижение 2016-го и 2017 годов, когда она выходила в четвертьфинал US Open. Для украинки Свитолиной лучшим достижением на Открытом чемпионате США остается 1/8 финала (2017 и 2018).

Отметим, что в понедельник на US Open свой матч 1/8 финала сыграет еще одна украинка Леся Цуренко.