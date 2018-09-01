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Цуренко вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису

22:43, 01 сентября 2018
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Цуренко уже дошла на Открытом чемпионате США до четвертого круга / Reuters

В Нью-Йорке завершился матч 3-го круга Открытого чемпионата США по теннису в женском одиночном разряде, в котором украинка Леся Цуренко обыграла Катерину Синякову из Чехии. 

Матч завершился со счетом 6:4, 6:0, сообщает официальный сайт соревнований

Игра продлилась 1 час и 06 минут.

За это время украинка имела проблемы только в начале матча, проигрывая в середине первой партии со счетом 1:4. Впрочем, затем украинка резко перевернула ход игры и в дальнейшем выиграал одиннадцать геймов подряд - пять в первой партии и шесть - во второй.

Ранее Цуренко обыграла в матче 2-го круга 2-ю ракетку мира Каролин Возняцки из Дании. 

В матче 1/8 финала украинка сыграет против другой представительницы Чехии Маркеты Вондрушовой. 

Как сообщал УНИАН, накануне Элина Свитолина вышла в 1/8 финала US Open.

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Теги: #Леся Цуренко#результаты украинцев на US Open