Цуренко вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису

Украинка легко переиграла чешку Синякову в двух партиях.

В Нью-Йорке завершился матч 3-го круга Открытого чемпионата США по теннису в женском одиночном разряде, в котором украинка Леся Цуренко обыграла Катерину Синякову из Чехии.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра продлилась 1 час и 06 минут.

За это время украинка имела проблемы только в начале матча, проигрывая в середине первой партии со счетом 1:4. Впрочем, затем украинка резко перевернула ход игры и в дальнейшем выиграал одиннадцать геймов подряд - пять в первой партии и шесть - во второй.

Ранее Цуренко обыграла в матче 2-го круга 2-ю ракетку мира Каролин Возняцки из Дании.

В матче 1/8 финала украинка сыграет против другой представительницы Чехии Маркеты Вондрушовой.

Как сообщал УНИАН, накануне Элина Свитолина вышла в 1/8 финала US Open.