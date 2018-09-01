Свитолина выиграла матч первого круга US Open в миксте, Киченок проиграла

Две украинки по-разному начали выступления в смешанном турнире.

В ночь на субботу состоялись матчи первого раунда Открытого чемпионата США по теннису в миксте, где Элина Свитолина совю игру выиграла, а Людмила Киченок - проиграла.

Свитолина в паре с бразильцем Бруно Суаресом обыграли дуэт из Чехии Градецка - Джебави, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч пролдолжался 1 час 22 минуты и завершился со счетом 7:5, 4:6, 13:11 в пользу украино-бразильского дуэта.

В свою очередь, Киченок в паре с Артемом Ситаком из Австралии проиграли тайванско-хорватскому дуэту Чань - Додиг - 4:6, 6:3, 8:10.

Ранее в ночь на субботу Свитолина обыграла китаянку Ванг - 6:4, 6:4, и вышла в 1/8 финала одиночного турнира US Open.

Как сообщал УНИАН, Открытый чемпионат Австралии по теннису проходит в этом году в Нью-Йорке с 27 августа по 9 сентября.