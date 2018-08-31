Свитолина вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису

В третьем круге украинка обыграла китаянку Ванг.

В Нью-Йорке завершился матч третьего круга Открытого чемпионата США по теннису, в котором Элина Свитолина обыграла китаянку Ванг.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:4, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра продлилась 1 час 09 минут.

За это время украинка реализовала 5 брейк-поинтов, при 3 - у соперницы, а также выиграла в общей сложности 58 розыгрышей мячей, при 44 у соперницы.

В ночь на воскресенье свой матч 1/16 финала проведет Леся Цуренко.

Открытый чемпионат США по теннису проходит в этом году в Нью-Йорке с 27 августа по 9 сентября.