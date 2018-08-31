Свитолина вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису
23:53, 31 августа 2018Другое
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В третьем круге украинка обыграла китаянку Ванг.
Свитолина выиграла очередной матч турнира в Нью-Йорке / Reuters
В Нью-Йорке завершился матч третьего круга Открытого чемпионата США по теннису, в котором Элина Свитолина обыграла китаянку Ванг.
Матч завершился со счетом 6:4, 6:4, сообщает официальный сайт соревнований.
Игра продлилась 1 час 09 минут.
За это время украинка реализовала 5 брейк-поинтов, при 3 - у соперницы, а также выиграла в общей сложности 58 розыгрышей мячей, при 44 у соперницы.
В ночь на воскресенье свой матч 1/16 финала проведет Леся Цуренко.
Открытый чемпионат США по теннису проходит в этом году в Нью-Йорке с 27 августа по 9 сентября.
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