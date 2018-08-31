Цуренко обыграла вторую ракетку мира Возняцки на US Open

Украинка уверенно обыграла соперницу в двух партиях.

В ночь на пятницу на Открытом чемпионате США по теннису украинка Леся Цуренко в матче второго круга соревнований обыграла вторую ракетку мира Каролин Возняцки из Дании.

Игра завершилась со счетом 6:4, 6:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч продолжался 1 час 41 минуту.

На протяжении всей игры украинка имела заметное преимущество, сделала 5 брейк-поинтов (против двух - у соперницы), уверенно контролировала ход игры и довела ее до победы.

Как сообщал УНИАН, ранее в третий круг соревнований вышла Элина Свитолина.

Открытый чемпионат США проходит в Нью-Йорке с 27 августа по 9 сентября.