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Цуренко обыграла вторую ракетку мира Возняцки на US Open

10:25, 31 августа 2018
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Цуренко обыграла одну из сильнейших теннисисток мира / Reuters

В ночь на пятницу на Открытом чемпионате США по теннису украинка Леся Цуренко в матче второго круга соревнований обыграла вторую ракетку мира Каролин Возняцки из Дании.

Игра завершилась со счетом 6:4, 6:2, сообщает официальный сайт соревнований

Матч продолжался 1 час 41 минуту.

На протяжении всей игры украинка имела заметное преимущество, сделала 5 брейк-поинтов (против двух - у соперницы), уверенно контролировала ход игры и довела ее до победы.

Как сообщал УНИАН, ранее в третий круг соревнований вышла Элина Свитолина.

Открытый чемпионат США проходит в Нью-Йорке с 27 августа по 9 сентября.

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Теги: #Цуренко перед US Open#US Open результаты украинцев