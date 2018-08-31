Цуренко обыграла вторую ракетку мира Возняцки на US Open
10:25, 31 августа 2018Другое
412 0
Украинка уверенно обыграла соперницу в двух партиях.
Цуренко обыграла одну из сильнейших теннисисток мира / Reuters
В ночь на пятницу на Открытом чемпионате США по теннису украинка Леся Цуренко в матче второго круга соревнований обыграла вторую ракетку мира Каролин Возняцки из Дании.
Игра завершилась со счетом 6:4, 6:2, сообщает официальный сайт соревнований.
Матч продолжался 1 час 41 минуту.
На протяжении всей игры украинка имела заметное преимущество, сделала 5 брейк-поинтов (против двух - у соперницы), уверенно контролировала ход игры и довела ее до победы.
Как сообщал УНИАН, ранее в третий круг соревнований вышла Элина Свитолина.
Открытый чемпионат США проходит в Нью-Йорке с 27 августа по 9 сентября.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter