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Левченко выиграла серебро финала Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту

23:41, 30 августа 2018
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Юлия Левченко завоевала серебро финала Бриллиантовой лиги по леткой атлетике / Reuters

2-е место на этих соревнованиях заняла украинка Юлия Левченко, сообщает официальный сайт турнира.

Левченко в своей лучшей попытке преодолела планку на высоте 1 метр 94 сантиметра, в то время как на 1,97 уже завершила соревнования, не реализовав ни одной из трех попыток.

Украинка проиграла только Марии Ласицкене из России - лучшей прыгунье в мире, которая проиграла только один турнир в нынешнем году.

5-е место на турнире в Цюрихе среди пяти спортсменок разделили Екатерина Табашник и Оксана Окунева с результатом 1,85 метра.

В других финалах спортсмены Украины сегодня более участия не принимают.

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Теги: #сборная Украины#легкая атлетика#Бриллиантовая лига