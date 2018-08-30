Левченко выиграла серебро финала Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту

Украинка уступила только лидеру мирового сезона Марии Ласицкене из России.

В Цюрихе (Швейцария) завершился финал коммерческой серии соревнований по легкой атлетике Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту.

2-е место на этих соревнованиях заняла украинка Юлия Левченко, сообщает официальный сайт турнира.

Левченко в своей лучшей попытке преодолела планку на высоте 1 метр 94 сантиметра, в то время как на 1,97 уже завершила соревнования, не реализовав ни одной из трех попыток.

Украинка проиграла только Марии Ласицкене из России - лучшей прыгунье в мире, которая проиграла только один турнир в нынешнем году.

5-е место на турнире в Цюрихе среди пяти спортсменок разделили Екатерина Табашник и Оксана Окунева с результатом 1,85 метра.

В других финалах спортсмены Украины сегодня более участия не принимают.