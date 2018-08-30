Четырехкратный российский олимпийский чемпион призвал выгнать Россию из мирового биатлона

Александр Тихонов резко выступил против участия биатлонистов из России в международных соревнованиях из-за частых допинговых скандалов.

Четырехкратный Олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал последние новости о том, что четверых российских биатлонистов подозревают в употреблении запрещенных препаратов.

"Я считаю, что нас давно надо было выгнать из мирового биатлона", - отметил Тихонов в интервью Советскому спорту.

"!Много лет назад, выступая перед олимпийским собранием, я говорил: «Настанет день, когда мы опозоримся на весь мир». Он настал. И уже давно. Поэтому когда говорят про политический заказ – это все ерунда", - отметил прославленный спортсмен, комментируя слова депутатов РФ разных уровней, говорящих об осториях с допингом, как о политическом заказе Запада в отношении РФ.

На просьбу назвать фамилии подозреваемых в применении допинга спортсменов, Тихонов ответил: "Я все прекрасно знаю, но говорить не буду, даже не просите. Я предупреждал об этом тысячу раз и много писал об этом. Наши депутаты орали, что это политический заказ. Вот, в чем наша проблема. Орут все, кому не лень. Но самое главное, что ни один специалист в экране телевизора не появляется".

В публикации издания отмечается, что по данным Советского спорта в применении допинга подозревают Слепцову, Устюгова, Печенкина и Чернышова.