Суд Алматы признал матчи с участием двух украинских теннисистов договорными

Федерация тенниса Украины отрицает участие Александра Долгополова и Катерины Бондаренко в "договорняках".

Городской суд Алматы разрешил букмекерам не выплачивать игрокам ставки по некоторым матчам украинских теннисистов Александра Долгополова и Катерины Бондаренко.

Как сообщает Sport Arena со ссылкой на Time.kz, под подозрение попали два поединка, которые состоялись 20 августа 2017 года. В этот день Долгополов проиграл португальцу Тьягу Монтейру на Winston Salem Open – 3:6, 3:6, а Бондаренко уступила Ане Богдан из Румынии на Connecticut Open – 2:6, 2:6.

Некоторые букмекерские конторы заподозрили, что матчи носили договорной характер. Внутренние правила букмекерских компаний гласят, что если есть подозрение в договорном матче, то они имеет право не выплачивать выигрыш.

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Пресс-секретарь Федерации тенниса Украины Юрий Сосновский уже прокомментировал сложившуюся ситуацию.

«Любые подозрения по поводу договорных матчей мы рассматриваем лишь в том случае, если нам поступает информация от Tennis Integrity Unit. В данном случае таковой не было – прошел год, а TIU никаких претензий не предъявила. Значит, не нашли ничего криминального. И что удивительного в поражении Долгополова от Монтейру? Он ему и раньше проигрывал. Не подходит стиль игры.

И Саша, и Катя могут проиграть кому угодно в любой момент. И что, каждое такое поражение расценивать как договорной матч? Игроки не обращались к федерации с просьбой помочь им. Мне остается лишь добавить, что мы не считаем эти матчи договорными», — рассказал Сосновский.

Как сообщал УНИАН, аргентинского теннисиста Николаса Кикера дисквалифицировали на 6 лет за участие в договорных матчах.