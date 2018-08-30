Олимпийская чемпионка из Украины дисквалифицирована на 4 года

Инна Осипенко-Радомская отстранена от соревнований за отказ от допинг-теста.

Олимпийская чемпионка Игр-2008 в Пекине, байдарочница Инна Осипенко-Радомская отстранена от участия в соревнованиях на четыре года.

36-летняя спортсменка из Украины дисквалифицирована за отказ пройти внесоревновательный допинг-тест.

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Отметим, что Осипенко-Радомская до 2014 года выступала за Украину, а затем сменила спортивное гражданство и участвовала в соревнованиях за Азербайджан, завоевав золотую, две серебряные и три бронзовые медали чемпионата мира.

«Четырёхлетняя дисквалификация Осипенко-Радомской говорит всем нашим спортсменам, что они должны играть по правилам. Если спортсмены думают, что, уклонившись от допинг-теста, они избежат наказания, им нужно подумать ещё раз, так как мы будем действовать строго по правилам», - приводит слова генерального секретаря ICF Саймона Тулсона пресс-служба организации.

Отметим, что у спортсменки есть 21 день на то, чтобы оспорить решение Федерации.

Инна Осипенко-Радомская завоевывала медали на четырех разных Олимпиадах - на Играх-2004, 2008 и 2012 - в составе сборной Украины и на Играх-2016 - в составе Азербайджана.